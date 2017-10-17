СМИ: «Милан» рассматривает возможность возвращения Аллегри

«Милан» рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера нынешнего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает La Repubblica. 50-летний специалист уже работал в стане россонери с 2010 по 2014 год и в первом же сезоне выиграл с клубом чемпионат Италии.
Отмечается, что руководители «Милана» Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне рассматривают вариант смены тренера и уже начали предварительные переговоры по Аллегри.
«Милан» в настоящее время возглавляет Винченцо Монтелла, который находится под давлением после неудачного старта в Серии А (10-е место в таблице после 8 туров) и на фоне сообщений СМИ, что на его должность могут пригласить летом будущего года Карло Анчелотти или Антонио Конте.
При этом не ясно, является ли Аллегри, который связан с «Ювентусом» контрактом до 2020 года, приоритетным вариантом для «Милана».