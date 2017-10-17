Спортивный директор «Севильи» опасается скоростных игроков «Спартака»

Спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас поделился ожиданиями от выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», который состоится сегодня, 17 октября. Начало игры — в 21:45 мск.
«Эта игра даёт нам возможность закрепиться на первом месте в группе и прежде всего получить хороший результат перед встречей со „Спартаком“ уже на нашем стадионе. Матч будет очень трудным, очень сложно играть против соперника, который также оспаривает одно из мест, дающих выход из группы. Мы настроены провести хороший матч и добиться хорошего результата.
«Спартак» — это клуб, который занимает важное историческое место, как в России, так и в Европе, и мы понимаем сложность решения задачи на этом стадионе, но мы готовы и надеемся увидеть лучший уровень игры «Севильи».
Луис Адриано не в лучшей форме, но он всё равно игрок очень хорошего уровня. Мы должны быть хорошо подготовлены, чтобы противостоять потенциалу «Спартака». У них есть скоростные игроки, которые на пространстве могут создать нам много проблем. В центре поля у «Спартака» также есть футболисты высокого уровня. Мы постараемся навязать свою игру и контролировать ход встречи», — цитирует Ариаса El Desmarque.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Севилья».