Кьеллини: мне нужно 5 минут, включая кофе-брейк, чтобы продлить контракт с «Юве»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (18 октября) рассказал, собирается ли он продлить контракт с туринцами. Договор 33-летнего итальянца истекает летом 2018 года.
«Мы пока не говорили о новом контракте, но мне было бы нужно только пять минут, включая кофе-брейк, чтобы продлить его», — цитирует Кьеллини пресс-служба «Ювентуса».
Джорджо Кьеллини играет за «Ювентус» с июля 2005 года, куда перешёл из «Фиорентины».
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