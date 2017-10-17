«Бешикташ» призвал своих болельщиков не посещать выездной матч с «Монако»

«Бешикташ» обратился к своим болельщикам с просьбой не посещать выездной матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». Встреча состоится сегодня, 17 октября, и начнётся в 21:45 мск.
Четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» в апреле 2017 года был омрачён беспорядками с участием фанатов обоих клубов. Тогда УЕФА наказал клубы условной дисквалификацией от еврокубков на один сезон с двухлетним испытательным сроком. Также французский и турецкий клубы были оштрафованы.
«Дорогие болельщики, согласно решению совета наши болельщики не посетят матч „Монако“ — «Бешикташ». Мы просим вас не ехать на стадион «Луи II», чтобы избежать угрозы дисквалификации", — говорится на официальном сайте турецкого клуба.
УЕФА отклонил апелляцию «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков