Жамалетдинов: ЦСКА подходит к матчу с «Базелем» в хорошем настроении

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча состоится 18 октября и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Мы подойдём к матчу в хорошем настроении, будем стараться одержать победу. Сегодня вечером будет теоретическое занятие, на котором главный тренер Виктор Михайлович Гончаренко всё покажет и расскажет, разберём соперника. Что касается доверия партнёров на поле, тот, кто с мячом, и принимает решение. Насчёт доверия – всё нормально. Молодым на поле тоже доверяют», — передаёт слова Жамалетдинова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Гончаренко: на групповом этапе Лиги чемпионов многое решается в 3-4-м туре