«Амкар» готовится к матчу со «Спартаком» без Занева, Гасилина и Форбса

«Амкар» начал подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ со «Спартаком», который 21 октября пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Об этом говорится на официальном сайте пермяков.
Сегодняшнее занятие носило восстановительный характер: игроки, участвовавшие во встрече с «Тосно» (0:0) в 13-м туре РФПЛ, тренировались в облегчённом режиме, те, кто не играл, получили полную нагрузку.
По-прежнему в лазарете находятся Алексей Гасилин, Петар Занев, получивший травму задней поверхности бедра в матче за национальную команду Болгарии, и Браун Форбс, повредивший мышцу голени в матче с «Локомотивом» (1:0).
Команда до отлёта в Москву будет тренироваться на домашнем стадионе в ежедневном режиме, вылет в столицу запланирован на пятницу, 20 октября.
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