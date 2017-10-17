100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Наполи» — лидер по ударам в створ ворот в Европе, лучший в России — «Спартак»

17 октября 2017, вторник. 15:34 Футбол

«Наполи» является лидером по количество ударов в створ ворот в Европе. Об этом сообщает Football-Observatory со ссылкой на InStat, опубликовавший статистику 100 лучших европейских клубов по этому показателю.

С начала сезона неаполитанцы нанесли в среднем 8,9 точного удара. Второе место занимает «Аякс» — 8,5, а замыкает тройку «Манчестер Сити» — 8,0, с которым «Наполи» 17 октября предстоит сыграть в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Среди российских команд лидером по ударам в створ ворот является «Спартак» — 6,2 точного удара за игру. Красно-белые делят место с 32 по 35.

Топ-10 команд по ударам в створ ворот

1. «Наполи» — 8,9
2. «Аякс» — 8,5
3. «Манчестер Сити» — 8,0
4. «ПСВ» — 7,8
5. «Селтик» — 7,6
6-7. «Барселона» — 7,5
6-7. «Бавария» — 7,5
8-9. «Бенфика» — 7,4
8-9. «Реал» — 7,4
10. «Динамо» К – 7.1

32-35. «Спартак» — 6,2
41-47. «Краснодар» — 6,0
85-93. ЦСКА – 5,4.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Бавария Бенфика Динамо Киев Манчестер Сити Наполи ПСВ Эйндховен ПФК ЦСКА Селтик ФК Барселона ФК Краснодар ФК Реал Мадрид ФК Спартак
Новости. Футбол
17 октября 2017, вторник
15:59 Против экс-директора «Зенита» (Пенза) возбуждено дело о сокрытии 6 млн рублей
15:58 «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Севильей» в юношеской лиге УЕФА
15:42 Х. Мартинес не поможет «Баварии» в матчах с «Селтиком» и «Гамбургом»
15:39 Слуцкий надеется, что сборные Ирландии и Швеции выйдут на ЧМ-2018
15:34 «Наполи» — лидер по ударам в створ ворот в Европе, лучший в России — «Спартак»
15:26 «Амкар» готовится к матчу со «Спартаком» без Занева, Гасилина и Форбса
15:10 Состоялась жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного раунда ЧМ-2018
15:03 Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 14-го тура РФПЛ
14:51 Гончаренко отметил в составе «Базеля» трёх игроков
14:46 Жамалетдинов: ЦСКА подходит к матчу с «Базелем» в хорошем настроении
14:44 Гончаренко: на групповом этапе Лиги чемпионов многое решается в 3-4-м туре
14:34 Гончаренко: в матче с «Базелем» можем увидеть всех игроков ЦСКА, кроме Дзагоева
14:32 В «Твиттере» высмеяли промах форварда «Генгама» по пустым воротам
14:25 Павлюченко вернулся в общую группу «Арарата» в преддверии матча с «Калугой»
14:10 Аллегри: в «Ювентусе» нет никакого кризиса
14:06 «Мальмё» показал видео из раздевалки во время празднования чемпионства
14:03 Промес: чтобы расслабиться, можно пойти в стрип-клуб, но предупредив жену
14:02 Тарханов: в «Урале» много травмоопасных футболистов
13:53 «Бешикташ» призвал своих болельщиков не посещать выездной матч с «Монако»
13:42 Промес: у Аршавина блестящая карьера, но россияне не следуют его примеру
13:41 Кьеллини: мне нужно 5 минут, включая кофе-брейк, чтобы продлить контракт с «Юве»
13:39 «Спартак» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
13:32 Джовинко: не понимаю, почему меня не вызывают в сборную Италии
13:25 Промес: на поле надеваю маску и становлюсь другим человеком
13:18 «Панатинаикос» вдевятером обыграл «Лариссу», забив победный гол на 93-й минуте
13:11 Спортивный директор «Севильи» опасается скоростных игроков «Спартака»
13:10 Промес: хочу войти в историю «Спартака», это моя главная цель
13:04 «Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем
12:49 СМИ: «Милан» рассматривает возможность возвращения Аллегри
12:39 Матич: был удивлён, что «Бенфика» проиграла ЦСКА
12:38 Ю. Газзаев: обещать победу над сборной Серии В глупо, но стремиться к ней нужно
12:19 Гюндоган: «Наполи» — одна из самых недооценённых команд в Европе
12:18 Стало известно, в какой форме сыграют «Спартак» и «Севилья»
12:02 Радченко: «Спартак» в начале 90-х годов был сильнее нынешнего
11:54 «Ливерпуль» готовит новые контракты для Фирмино и Вудбёрна
11:49 Елена Еленцева может сменить Тукманова на посту президента «Торпедо»
11:29 В Серии А произошла первая тренерская отставка в сезоне
11:20 Фернандиньо: «Наполи» играет в лучший футбол в Европе
11:08 «Локомотив» — братьям Миранчукам: желаем попасть в состав сборной России на ЧМ
11:00 Ольга Бузова предложила своим подписчикам поставить на матч «Реала»
10:56 Д. Милито: Икарди многим похож на Креспо
10:54 Готовность «Волгоград Арены» к чемпионату мира — 2018 составляет 75%
10:42 Льорис: Роналду — удивительный игрок, но «Реал» — это не только он один
10:39 «Фейеноорд» из-за травм призвал 17-летнего игрока готовиться к игре с «Шахтёром»
10:22 Шевченко: итальянская школа тренеров одна из самых серьёзных в мире
Все новости RSS
Партнерский контент