«Наполи» — лидер по ударам в створ ворот в Европе, лучший в России — «Спартак»

«Наполи» является лидером по количество ударов в створ ворот в Европе. Об этом сообщает Football-Observatory со ссылкой на InStat, опубликовавший статистику 100 лучших европейских клубов по этому показателю.
С начала сезона неаполитанцы нанесли в среднем 8,9 точного удара. Второе место занимает «Аякс» — 8,5, а замыкает тройку «Манчестер Сити» — 8,0, с которым «Наполи» 17 октября предстоит сыграть в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Среди российских команд лидером по ударам в створ ворот является «Спартак» — 6,2 точного удара за игру. Красно-белые делят место с 32 по 35.
Топ-10 команд по ударам в створ ворот
1. «Наполи» — 8,9
2. «Аякс» — 8,5
3. «Манчестер Сити» — 8,0
4. «ПСВ» — 7,8
5. «Селтик» — 7,6
6-7. «Барселона» — 7,5
6-7. «Бавария» — 7,5
8-9. «Бенфика» — 7,4
8-9. «Реал» — 7,4
10. «Динамо» К – 7.1
…
32-35. «Спартак» — 6,2
41-47. «Краснодар» — 6,0
85-93. ЦСКА – 5,4.