«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Севильей» в юношеской лиге УЕФА

«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче третьего тура группового турнира юношеской лиги УЕФА. Встреча, проходившая в Москве, завершилась вничью (1:1). Красно-белые завершали встречу вдевятером.
Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте, когда после передачи Энрике Риоса отличился Хосе Мануэль Эспинар – 1:0. «Спартак» отыгрался после перерыва. Солтмурад Бакаев нашёл пасом Александра Руденко и нападающий поразил ворота «Севильи» — 1:1.
За 13 минут до конца игры москвичи остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Даниил Петрунин, а в компенсированное время был удалён Максим Калачевский, но «Спартак» выстоял и сохранил за собой вторую строчку в группе Е.
В другом матче «Ливерпуль» разгромил «Марибор» — 4:1 и упрочил лидерство. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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