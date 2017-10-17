Блан может возглавить сборную США

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан может стать новым наставником сборной США, сообщает France Football. Ранее с этого поста ушёл американский специалист Брюс Арена после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года.
66-летний американец во второй раз возглавил сборную США в ноябре прошлого года. До этого он руководил американцами с 1998 по 2006 год и привёл их к четвертьфиналу ЧМ-2002.
Блан помимо сборной Франции ранее работал также с «Бордо» и «ПСЖ», а с лета 2016 года находится без команды.
Блан может стать новым наставником сборной Турции