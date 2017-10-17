Тренер сборной Швеции: пока не думал об Италии, но нас ждут жёсткие матчи

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира 2018 года. Шведы за путёвку на мировое первенство поспорят с Италией.
«Нас ждут два жёстких матча. Но это было бы и с другими командами. Я рад, что теперь мы знаем, с кем предстоит играть. Теперь можем начать планировать подготовку. Пока не думал об Италии. Но итальянский футбол исторически хорош. Это хорошая, опытная команда. Будет сложно», — цитирует Андерссона Aftonbladet.
Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного раунда ЧМ-2018