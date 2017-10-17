«Чемпионат» предлагает своим читателям принять участие в конкурсе от ЛУКОЙЛ GENESIS и «Спартака». Приз участнику, занявшему первое место, – поездка на тренировочную базу «Спартака» в период с 27 октября по 27 ноября 2017 года.
Чтобы стать участником конкурса необходимо:
— зарегистрироваться на сайте http://ironfan.championat.com/ в период по 20 октября включительно, используя свои регистрационные данные в социальных сетях vk.com, facebook.com, twitter.com;
— указать наибольшее количество правильных ответов за наименьшее время в игре «Железный характер», в которой задаются вопросы о «Спартаке».
Докажи, что ты настоящий фанат «Спартака» и получи возможность встретиться с футболистами!