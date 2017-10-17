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Рейнгольд: «Спартак» — фаворит в матче с «Севильей» и встретит её во всеоружии

17 октября 2017, вторник. 17:00 Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей». Встреча состоится 17 октября.

«В этом матче есть фаворит, и этот фаворит – «Спартак». Хотя бы только лишь потому, что он играет дома. Ни в чём наша команда не уступает «Севилье». По игровым качествам они равны. По моим ощущениям «Спартак» в последних играх играет очень симпатично: выиграл два матча в чемпионате России против «Урала» и «Ахмата» и показал хорошую игру. «Спартак» встретит испанцев во всеоружии – думаю, будет играть Промес. Если ещё и Адриано выйдет, то будет большая сила впереди.

В последнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» «Спартак» не проиграл, поэтому преимущество у него есть. Но это футбол. Красно-белым надо проявлять качества и навязывать свою игру, тогда всё будет в порядке. При полном аншлаге «Спартак» имеет громадное преимущество.

Сейчас у москвичей хорошее турнирное положение. На первый взгляд, всего два очка, но «Спартак» не проиграл и взял очко на выезде у «Марибора», хотя мог и выигрывать. Достойно сыграли с «Ливерпулем». Выиграй «Спартак» сегодня, он упрочит своё хорошее турнирное положение», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Севилья». Начало — в 21:45 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Валерий Рейнгольд
Новости. Футбол
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