Гончаренко отчитал опоздавших на пресс-конференцию журналистов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во время пресс-конференции в преддверии домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Базелем» остался недоволен тем, что на данное мероприятие опоздали некоторые журналисты, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Во время общения с представителями СМИ Гончаренко высказал недовольство данным фактом. Матч между ЦСКА и «Базелем» состоится завтра, 18 октября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.
Видео с Виктором Гончаренко можно посмотреть на «Чемпионате».
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