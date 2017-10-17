Тренер «Карабаха»: постараемся дать бой «Атлетико» и заработать очки

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 18 октября в Баку.
«Что-либо говорить о сопернике смысла нет, так как все прекрасно знают их. Дважды они играли в финале Лиги чемпионов за последние годы. У «Атлетико» своеобразный стиль игры, и другим клубам бывает трудно противостоять им. Анализируем соперника. Постараемся дать бой и показать хороший футбол.
У них сильный главный тренер. Также в наличии высококлассные исполнители. Процент ошибок у «Атлетико» низкий. На поле ребята должны это почувствовать. Дисциплина у них на высочайшем уровне. Будет трудно. Они очень внимательны в обороне. В этом плане, возможно, они лучшие.
Главное – хорошо бороться с ними на поле. Играем в родных стенах. Постараемся заработать очки. Уровень наших команд отличается. «Атлетико» намного выше нас. Посмотрим, что покажет игра и как всё получится. Мы надеемся на лучшее. Верим в это", — приводит слова Гурбанова Azerisport.