Защитник «Шерифа»: надеемся взять три очка в матче с «Локомотивом»

Защитник молдавского «Шерифа» Кристиано поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом», который состоится 19 октября в Тирасполе.
«Мы все настроены показать хорошую игру. Знаем, что легко не будет, но надеемся взять три очка.
Нам нужно сосредоточиться на оставшихся двух домашних играх в группе. Необходимо выполнить установку тренера и, конечно, порадовать наших болельщиков. Только победы в этих играх позволят нам выйти из группы", — заявил бразилец в интервью официальному сайту «Шерифа».
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