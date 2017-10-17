Лунин: игроки «молодёжки» «Спартака», которые не сдержали себя, будут наказаны

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги матча Юношеской лиги УЕФА с «Севильей» (1:1).
«Мы реализовали в этом матче многое из того, что планировали. Не удалось только забить больше, чем соперник. Команда начала встречу неплохо, но пропустила необязательный гол, и для того, чтобы прийти в себя, понадобилось некоторое время. Во втором тайме ребята полностью включились в игру и владели инициативой: были активны в атаке, попали в штангу и перекладину, забили ответный гол.
Не понравилось большое количество жёлтых и красных карточек. Мы обязательно разберёмся в причинах. Футболисты, которые не сумели сдержать себя, будут наказаны. Разговор на эту тему уже состоялся в раздевалке по горячим следам. Жёсткие стыки и провокации — это часть футбола. Но нужно быть выше этого, владеть своими эмоциями.
Мы подробно разобрали игру соперников. Готовились выходить из-под их прессинга, и по большей части это удавалось. Жаль, что удаления на последних минутах подпортили картину. Очень хотелось сегодня победить. Но теперь постараемся выиграть в Севилье.
Я поблагодарил ребят за то, что они были единым целым, за самоотдачу, за то, что выполняли установку и проявляли свои творческие способности в завершающих стадиях атак. Но, повторю, эмоции нужно сдерживать. Мы делаем общее дело, и если кто-то зарабатывает удаления, он подводит весь коллектив", — сказал Лунин.