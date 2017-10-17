Стали известны даты проведения и время начала стыковых матчей квалификации ЧМ

Утверждены даты проведения и время начала стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира—2018.
Северная Ирландия – Швейцария — первый матч состоится 9 ноября и начнётся в 22:45 мск; ответный пройдёт 12 ноября, начало — в 20:00.
Хорватия – Греция — 9 ноября, 22:45; 12 ноября, 22:45.
Дания – Ирландия — 11 ноября, 22:45; 14 ноября, 22:45.
Швеция – Италия — 10 ноября, 22:45; 13 ноября, 22:45.
Первые команды начнут двухраундовые противостояния дома.
Четыре победителя пар присоединятся в России к 10 сборным, включая хозяев турнира, которые представят Европу на ЧМ-2018.
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного раунда ЧМ-2018