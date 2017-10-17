Хавбек «Базеля»: чтобы выключить Головина из игры, потребуется всё моё умение

Полузащитник «Базеля» Лука Зуффи поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Москве завтра, 18 октября.
«Мы готовились к этому матчу и изучали соперника. Мы знаем, что в обороне ЦСКА возрастные игроки — братья Березуцкие. Может быть, нам удастся использовать этот фактор во время контратак.
Мы приехали сюда за очками. У нас уже есть пример выступления на московском поле наших земляков из «Янг Бойз». Мы отдаём себе отчёт, что придётся нелегко: нужно будет много бегать и бороться. Мы чувствуем давление и понимаем, что тот, кто наберёт в ближайших двух матчах 6 очков, вероятнее всего, займёт второе место в группе.
У нас было трудное начало сезона, несколько неудачных матчей. Постепенно мы нашли успешную модель игры. Головин? Я знаю об этом игроке и его высоких игровых качествах: в частности, о высокой технической оснащённости. Возможно, мне придётся соперничать с ним на поле. Чтобы выключить его из игры, потребуется всё моё умение», — передаёт слова Зуффи корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.