Моуринью: донёс до игроков, что «Бенфика» значительно сильнее «Базеля» и ЦСКА

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал, какой результат устроит его в предстоящем 18 октября в Лиссабоне матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», которую португалец считает сильнейшим соперником манкунианцев в группе. Напомним, что в квартете A также выступают ЦСКА и «Базель».
«Наша цель — выйти из группы. Если мы обеспечим себе путёвку в плей-офф в предпоследнем туре, то поставим цель — занять в группе первое место. Но главная задача — пройти дальше. Очко во встрече с сильнейшим нашим соперником по группе будет хорошим результатом, но если представить, что это игра на вылет, то нужно побеждать, что мы и постараемся сделать.
Сегодня я успешно донёс до своих игроков, что «Бенфика» не просто сильнее «Базеля» и ЦСКА, она значительно сильнее этих клубов. Это было сложно доказать, но мне, кажется, удалось. Футболисты поняли, что «Бенфика» серьёзный и очень сложный соперник. Но мы верим в себя и сделаем всё для победы", — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.