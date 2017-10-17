Тренер «Базеля»: прилетели в Москву за тремя очками

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдёт в Москве 18 октября, рассказал о кадровой ситуации в швейцарской команде, а также высказал мнение об «армейцах».
Завтра точно не будет Рикки ван Волфсвинкель. Позже определимся, будут ли изменения. Оберлин не играл с «Лугано» из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.
ЦСКА выглядел не лучшим образом против «Манчестер Юнайтед», но я видел много матчей, где соперники «МЮ» так выглядели.
ЦСКА — очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против «армейцев» будут определяющими. «Базель» и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно «Бенфики». Мы прилетели сюда за тремя очками», — передаёт слова Вики корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.