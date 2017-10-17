Янг: знаем, что «Бенфика» сильнее «Базеля» и ЦСКА

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Как уже отметил тренер, нас ждёт тяжёлый матч. Знаем, что „Бенфика“ сильнее „Базеля“ и ЦСКА. Наш наставник сказал, что мы должны сосредоточиться на своей игре и при этом не зацикливаться на том, как действует соперник», — приводит слова Янга официальный сайт УЕФА.
Матч «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» 18 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.
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