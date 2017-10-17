Хайнкес: ожидаю, что «Бавария» прибавит по сравнению с матчем против «Фрайбурга»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матча с «Селтиком» (18 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов — это захватывающий турнир, имеющий особое значение. У „Баварии“ в нём большие амбиции. Вся команда осознаёт предстоящую задачу. Мы предельно мотивированы и хотим завтра добиться хорошего результата. Это важный матч.
«Селтик» на протяжении шести сезонов становился чемпионом. На групповом этапе в прошлом сезоне они сыграли вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Манчестер Сити». У них очень хороший тренер. Я в свою очередь ожидаю, что моя команда не только повторит игру, показанную на выходных против «Фрайбурга», но и ещё немного прибавит", — цитирует Хайнкеса сайт «Баварии».
«Бавария» в прошлую субботу обыграла «Фрайбург» в чемпионате Германии со счётом 5:0.