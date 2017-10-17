Симеоне: стиль «Карабаха» близок к испанскому, легко «Атлетико» не будет точно

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего 18 октября в Баку матча 3-го тура группового этапа с азербайджанским «Карабахом». Аргентинский специалист выразил мнение, что мадридскую команду ожидает непростая игра.
«Ожидания не только от одного игрока (Антуана Гризманна. — Прим. «Чемпионата»). Я верю в свою команду и верю в то, что сможем победить. Считаю, что мы находимся на верном пути. Должны были побеждать в матче с „Ромой“, но потеряли очки, не должны были уступать и „Челси“. Однако мы продолжим в том же духе, и успехов будет больше.
Что касается состава, то мне важно заработать завтра три очка. Сделаю для этого все необходимые замены. Мы теряли очки с такими командами, как „Астана“ и „Ростов“. Кроме того „Карабах“ провёл хороший второй тайм против „Челси“, а „Рома“ с трудом победила в Баку. Так что легко нам не будет точно.
В «Карабахе» есть сильные футболисты. Могу выделить линии атаки и полузащиты, в частности вингеров. Также хочу отметить Мичела. Он один из ведущих игроков команды. Вообще, футбол — красивый вид спорта. К каждому матчу — особый подход, всегда готовишься по-разному. Мне хорошо в Азербайджане. Нас хорошо встретили, и когда мы приезжали в Баку в первый раз, и в этот раз.
Согласен с тем, что стиль «Карабаха» близок к испанскому. Но они тоже к каждой игре относятся по-разному. Играют в основном по схемам «4-3-3» и «4-2-3-1», но могут менять стиль. Так что нам нужно быть осторожными. Также нам следует улучшать свою игру, больше стараться и работать. И результаты, как я уже отметил, придут.
К сожалению, не располагаю обширными сведениями об истории «Карабаха». Но знаю о самом клубе, о футболистах. Могу сказать, что сотрудничество с Азербайджаном принесло нам успех. В то время мы сначала взяли Кубок Испании, а затем стали чемпионами Испании и вышли в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, и в этот раз после приезда в Баку наши дела пойдут удачно", — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.