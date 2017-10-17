Деменко: товарищеский матч с Бразилией — праздник для российских футболистов

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт контрольный матч с командой Бразилии. Встреча состоится в Москве 23 марта.
«Товарищеский матч с Бразилией – это праздник для наших футболистов. Они очень радовались, что приедет Аргентина и Месси, а тут ещё и Бразилия. Конечно, для игроков это очень важные матчи – сыграть с топовыми сборными и посмотреть, на что способны. Бразилия, Аргентина и Испания приедут не просто играть товарищеские матчи, а действительно показывать свой уровень.
Это однозначно не станет дополнительным давлением на футболистов в преддверии чемпионата мира, даже если мы проиграем. Все прекрасно понимают, что это сборные Бразилии и Аргентины, но, с другой стороны, это лучший спарринг для тренера, чтобы посмотреть на таком уровне свою команду.
Футболисты при любом исходе получат больше уверенности, для них это подарок судьбы, если действительно получится, если приедут Месси и Неймар», — сказал Деменко.