Червиченко: даже погода не хочет помогать «Спартаку» перед матчем с «Севильей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча москвичей в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей». Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 21:45 мск.
«Мне очень хочется, чтобы «Спартак» победил и показал хорошую игру. Не просто отбивался 90 минут и наудачу забил один гол, а все потом будут счастливо обсуждать, как блестяще сыграли. Нет. Повторения матча «Зенит» — «Арсенал» мне не хочется. А хочется увидеть молодых спартаковцев, которым всё чаще и чаще доверяют место в основном составе. Пусть они блеснут не на фоне наших команд из нижней части турнирной таблицы, а на фоне гранда европейского уровня. «Севилья» — это гранд, ведь три раза подряд Лигу Европы никто не выигрывал.
К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями и потенциалом. Даже погода не хочет помогать «Спартаку». Снег не пошёл, а значит, газон будет хороший. Даже время начала матча помогает испанцам, у которых время на час раньше. Они привыкли играть вечером, а для наших команд это не самое удобное время. Даже такие мелочи не в нашу пользу. Но тем приятнее будет, если «Спартак» сможет преодолеть все эти трудности и победить или хотя бы сыграть вничью», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.