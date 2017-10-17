Вальверде — о «Золотом мяче»: мы все знаем, кто лучший футболист в мире

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, говоря о том, кто является главным претендентом на «Золотой мяч», заявил, что лучшим футболистом мира является нападающий каталонской команды Лионель Месси.
«Мы все знаем лучшего игрока в мире. Этот вопрос не слишком сильно тревожит меня, потому что я уже знаю, что Месси — лучший. На мяч больше или меньше, будь он из золота, серебра или бронзы — не имеет значения", – приводит слова наставника сине-гранатовых Marca.
Главным соперником Месси в борьбе за «Золотой мяч» является нападающий «Реала» Криштиану Роналду.
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