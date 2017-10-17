Созин — о соперниках сборной России в товарищеских матчах: это дорогого стоит

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян высказал мнение о соперниках национальной команды в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Подопечные Станислава Черчесова 11 ноября сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября — с Испанией, а 23 марта — с Бразилией. Все матчи состоятся в России.
«Все три соперника сборной России должны были отбираться на чемпионат мира, но шёл отборочный этап, и уверенности не было. Сейчас, когда состав участников чемпионата мира полностью определён, сборная России стала интересна в виде спарринг-партнёра, так как для них это возможность посмотреть на инфраструктуру, на стадионы, на условия приёма. Мы являемся лакомым кусочком для товарищеских матчей. Почему они не играли год назад? Наверное, они не были уверены, что отберутся, это первое. Второе: плотный график встреч в отборочном цикле.
Для нашей команды это очень положительный фактор. Мы проверим себя на совсем топовых сборных, на лидерах мирового футбола. Понятно, что тут уже не до экспериментов. Я за то, чтобы мы играли с Бразилией, Аргентиной и Испанией. Это дорогого стоит. Несколько игр с условным Ираном не идут ни в какое сравнение. На Иране могли пробовать сочетание игроков, а на эти команды будет выходить тот состав, на который рассчитывает Черчесов, главное, чтобы все были живы-здоровы!" — заявил Созин.