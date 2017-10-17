Бутенко: в матче «Краснодар» — ЦСКА у Натхо не было игры рукой в штрафной

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с возможным попаданием мяча в руку полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).
«На 83-й минуте мяч попал в Натхо, который находился в своей штрафной. Игрок ЦСКА получил приличный удар мячом по рёбрам.
Если мяч и коснулся его руки, то он прошёл локоть и сначала попал в тело. Возможно, касание руки было, но это не игра рукой.
У Мешкова была шикарнейшая позиция, просто идеальная для данного эпизода», — заявил Бутенко в эфире программы «Свисток».