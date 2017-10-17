«Лестер» объявил об уходе Шекспира с поста главного тренера

«Лестер Сити» официально объявил об уходе Крэйга Шекспира с поста главного тренера команды.
Шекспир стал исполняющим обязанности наставника «Лестера» прошлой зимой, после отставки Клаудио Раньери. 53-летний специалист помог «лисам» сохранить прописку в английской Премьер-лиге и по окончании сезона был утверждён в качестве нового главного тренера клуба, подписав трёхлетний контракт.
«Лестер» неудачно начал текущий сезон АПЛ — в восьми турах команда набрала лишь шесть очков и занимает 18-е место в таблице.
В этой связи клуб принял решение расстаться с Шекспиром. Руководить командой в матче ближайшего тура АПЛ с «Суонси Сити» 21 октября будет Майкл Эпплтон.
«Лестер» также сообщил, что начнёт работу по выбору нового главного тренера и не будет давать дальнейших комментариев до подходящего времени.