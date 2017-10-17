Уолкер: иногда просто хочется встать сзади и наслаждаться игрой форвардов «Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал о своей адаптации в новом клубе. Англичанин перебрался в стан «горожан» минувшим летом из «Тоттенхэм Хотспур».
«За исключением погоды, всё отлично. Порой кажется, что дождь здесь не прекращается никогда, но в остальном я очень доволен. Что касается футбола, то всё замечательно, и это радует меня больше всего. С тем количеством голов, что мы забиваем, иногда просто хочется встать сзади и наслаждаться игрой наших нападающих.
Футбол, в который мы играем здесь, похож на игру «Тоттенхэма». Тренер хочет, чтобы мы подключались к атакам, а потому смею надеяться, что у меня будет больше голевых передач. От парочки голов я бы тоже не отказался», — цитирует Уолкера сайт УЕФА.
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