Пьянич восстановился после травмы и сможет помочь «Ювентусу» в матче ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич сможет помочь туринской команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом».
27-летний босниец включён в список игроков, опубликованный на официальном сайте итальянского клуба, которые смогут выйти на поле в предстоящем матче.
Пьянич пропустил матч 8-го тура итальянской Серии A c «Лацио» (1:2) 14 октября из-за травмы бедра, полученной во время разминки перед игрой группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (2:0) 27 сентября.
Матч «Ювентус» — «Спортинг» состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» 18 октября. Начало — в 21:45 мск.
Полузащитник «Ювентуса» Пьянич приступил к тренировкам после травмы