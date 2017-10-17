«Манчестер Сити» — «Наполи»: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Наполи» на матч группового этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брёйне, Давид Сильва, Зане, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Браво, Данило, Мангала, Яя Туре, Гюндоган, Бернарду Силва, Агуэро.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Диавара, Зелиньски, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Запасные: Сепе, Маджо, Максимович, Аллан, Жоржиньо, Уна, Рог.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 мск.