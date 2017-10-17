Тульский «Арсенал» 11 ноября сыграет с минским «Динамо»

Тульский «Арсенал» во время ноябрьской паузы в чемпионате России, связанной с матчами сборных, проведёт домашний контрольный матч.
Как сообщает официальный сайт «Арсенала», соперником клуба РФПЛ станет минское «Динамо», занимающее второе место в чемпионате Беларуси.
Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится 11 ноября на Центральном стадионе «Арсенал». Вход свободный. Начало — в 16:00.
В октябре подопечные Миодрага Божовича сыграли контрольный матч с другим представителем Беларуси — жодинским клубом «Торпедо-БелАЗ» (0:0).