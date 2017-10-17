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Тульский «Арсенал» 11 ноября сыграет с минским «Динамо»

17 октября 2017, вторник. 20:44 Футбол

Тульский «Арсенал» во время ноябрьской паузы в чемпионате России, связанной с матчами сборных, проведёт домашний контрольный матч.

Как сообщает официальный сайт «Арсенала», соперником клуба РФПЛ станет минское «Динамо», занимающее второе место в чемпионате Беларуси.

Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится 11 ноября на Центральном стадионе «Арсенал». Вход свободный. Начало — в 16:00.

В октябре подопечные Миодрага Божовича сыграли контрольный матч с другим представителем Беларуси — жодинским клубом «Торпедо-БелАЗ» (0:0).

Источник: Официальный сайт тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Динамо Минск товарищеские матчи
Новости. Футбол
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