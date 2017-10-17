Бутенко: пенальти «Ростова» в ворота «Рубина» надо было перебить

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал спорные эпизоды в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Рубин» (0:1). Игру обслуживала бригада Алексея Еськова.
«На 43-й минуте мяч попал в руку Гранату, и Еськов абсолютно правильно назначил пенальти. Единственное, что было за игрока „Рубина“, — это малое расстояние. Защитник говорил судье, что мяч попал не в руку, но мы видим повторы. Рука не дала мячу возможности попасть в створ ворот. Жёлтая карточка была показана именно за игру рукой. Если бы не было вратаря в воротах, то была бы красная карточка. Алексей — молодчина, здорово разобрался, хотя момент непростой. Когда я смотрел матч, пенальти был под большим подозрением.
Если подходить формально, надо было перебить этот пенальти, поскольку игроки обеих команд забежали в штрафную до удара. Но атмосфера была накалена. На то, что вратарь отбил мяч, ведь никто не влиял. И есть указание давать перебить пенальти только в крайнем случае.
На 85-й минуте хозяева забили гол, который отменили. Макеев был в офсайде. Я солидарен с боковым — полтела игрока „Ростова“ в офсайде, если судить по повтору и нарисованной линии», — сказал Бутенко в эфире программы «Свисток».