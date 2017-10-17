Бутенко: Сухой проявил мудрость, не став удалять Игбуна в матче с «Локомотивом»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко высказал мнение о действиях арбитра матча 13-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Локомотив» (1:0) Алексея Сухого в эпизодах с нападающим уфимской команды Сильвестром Игбуном.
«На 58-й минуте Игбун в первый раз упал в штрафной „Локомотива“. Первое впечатление — Денисов уже терял устойчивость и даже выставил руки. Но нарушения, на мой взгляд, нет. Случайное столкновение, и оба игрока не успели остановиться. Судья выбрал правильную позицию и отлично разобрался в этой ситуации.
На 70-й минуте было второе падение Игбуна, за которое нападающему была показана жёлтая карточка. Это была симуляция, и Алексей правильно разобрался. Дальше судья погасил конфликт Игбуна с Кверквелией, и, наверное, он правильно не наказывал игроков. Насколько в этом эпизоде были необходимы две жёлтые карточки? Это закончилось бы скандалом, а арбитр просто локализовал конфликт и продемонстрировал свою мудрость», — заявил Бутенко, который разобрал также эпизод с жёлтой карточкой полузащитника «Тосно» Резиуана Мирзова в матче с «Амкаром» (0:0).
«В начале матча Мирзов получил заслуженную карточку за симуляцию. Это вопиющее неспортивное поведение, и игрок даже не спорил. Матюнин отсудил уверенно и получил высокую оценку. На 53-й минуте пенальти также не было», — заявил председатель судейского комитет РФС в эфире программы «Свисток».