Алекперов — о матче «Спартака» с «Севильей»: ждём только победу, только победу

Глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов накануне матча московского «Спартака» с «Севильей» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что ожидает от московской команды игры на победу.
«Ждём только победу, только победу», — передаёт слова Алекперова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 по московскому времени. Главный арбитр матча — итальянец Джанлука Рокки.