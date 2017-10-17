Альба получил травму и не поможет «Барселоне» в матче с «Олимпиакосом»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба не был включён в список футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 28-летний футболист получил травму во время сегодняшней тренировки и пропустит матч.
В лазарете сине-гранатовых остаются Арда Туран, Усман Дембеле и Рафинья Алькантара. По решению тренера в заявку не включены Томас Вермален и Алейкс Видаль.
Матч «Барселона» — «Олимпиакос» состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.