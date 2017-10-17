Кавани: не знаю, принял ли Эмери решение по поводу исполнителя пенальти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о конфликте с партнёром по команде Неймаром, который произошёл в сентябре в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0).
«Случай с пенальти уже в прошлом. Такое в футболе случается. Мы должны найти решение и работать как команда. Нам нужно быть конкурентной командой, а не друзьями. Необходимо быть профессионалом, а жизнь у каждого своя. Принял ли Эмери решение по поводу исполнителя пенальти? Я не знаю», — цитирует Кавани L'Equipe.
Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери принял решение — Кавани и Неймар будут исполнять пенальти по очереди.