Моуринью: не думал о новом контракте с «МЮ», но также не думал и об уходе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не ведёт переговоров с клубом по поводу нового контракта, и опроверг слухи о том, что намерен возглавить «ПСЖ». Ранее 54-летний португалец заявил, что не собирается оставаться тренером манкунианцев до конца своей карьеры.
«Ничего не происходит, я не подписываю новый пятилетний контракт, я в „Манчестер Юнайтед“, и у меня есть контракт, и это всё. Мой контракт истекает в мае-июне 2019 года, сейчас у нас октябрь 2017-го, поэтому я не знаю, что сказать. И я думаю, вы тоже не знаете, что сказать, потому что в один день говорите, что я подпишу новый пятилетний контракт, а на следующий день, что я собираюсь уйти. Поэтому не думаю, что вы знаете, что сказать.
Единственное, что сказал я, и это правда, — я не собираюсь заканчивать свою карьеру в „Манчестер Юнайтед“. И я спрашиваю, как в современном футболе возможно, чтобы тренер продержался 15-20 лет? Думаю, что Арсен Венгер будет последним, кто сделает это. Я не думаю, что завершу карьеру в „МЮ“. Я не думал о подписании нового контракта, но также не думал и об уходе», — приводит слова Моуринью Manchester Evening News.