Дзюба поздравил Виллаш-Боаша с днём рождения

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил с днём рождения бывшего главного тренера петербургского клуба Андре Виллаш-Боаша, который ныне работает в Китае с «Шанхай СИПГ».
Португальскому специалисту 17 октября исполнилось 40 лет. Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» с 2014 по 2016 год. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России сезона-2014/15, Кубок России―2015/16, а также Суперкубок России в 2015 году.
«С днем рождения, Мистер! Желаю вам всего наилучшего. Благослови Господь вас и вашу семью. Ваш Дзюба", – написал форвард на своей странице в „Инстаграме“.
«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с юбилеем