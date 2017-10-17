Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» при Каррере

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве со счётом 5:1 разгромил «Севилью».
Это самая крупная победа красно-белых под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду в августе 2016 года. Кроме того, впервые при итальянском специалисте «Спартак» выиграл с разницей в три и более мячей.
Обыграв «Севилью», «Спартак» одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов и, набрав 5 очков, занимает второе место в таблице.