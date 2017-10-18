Д. Комбаров: наша связка с Глушаковым наигранная, отрабатывали такие комбинации

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Наверное, в начале второго тайма почувствовали, что они агрессивно начали атаковать, и прижались к своим воротам. Потом всё-таки нам удалось переломить это давление, начали хорошо выходить из обороны, хорошо держать мяч. И моменты, которые у нас были, чётко использовали, что радует. К сожалению, один гол пропустили, но ничего страшного. Думаю, разберём и всё будет нормально. Пропустили со стандарта — наверное, такое бывает.
Наша связка с Глушаковым наигранная. Отрабатывали такие комбинации на тренировках. Мой сейв? Получилось интуитивно. Мы с Джикией пытались перекрыть ворота. Он перекрыл ближний угол, а я там постарался закрыть дальний, центр. Получилось удачно выбрать позицию, и мяч попал в меня», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ».