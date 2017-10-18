Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» в групповом этапе ЛЧ

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве со счётом 5:1 разгромил «Севилью».
Как отмечает сайт красно-белых, последний раз крупную победу в Лиге чемпионов «Спартак» одерживал семь лет назад над «Жилиной» (3:0). Победа же над «Севильей» со счётом 5:1 стала самой крупной для москвичей в групповом турнире Лиги чемпионов за всю историю.
Кроме того, «Спартак» повторил рекорд «Локомотива» по самой крупной победе российского клуба в ЛЧ. «Железнодорожники» в октябре 2001 года со счётом 5:1 разгромили в гостях «Андерлехт».
Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» при Каррере