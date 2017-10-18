Созин: Каррера доказал всем, что Ещенко и Комбаров — не самые плохие защитники

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда я смотрел второй тайм, думал только об одном: как Андрей Ещенко отдал голевую, а потом Дмитрий Комбаров сначала спас, реально вытащил команду, а потом тоже отдал голевую. Сколько дерьма было вылито на этих ребят, особенно на Комбарова, со стороны разных специалистов, болельщиков со стажем и знаменитых спортсменов. А Каррера ждал. Ждал и верил. Что они по-другому играют. И сегодня он доказал всем критикам, что Ещенко и Комбаров – не самые плохие защитники. Эти два футболиста лучше, чем защитники «Севильи». Лучше, чем защитники «Ливерпуля». Это первое, что бросилось в глаза. Когда люди начинают хаять футболистов – это недальновидно.
Когда «Спартак» выиграл чемпионат, было безудержное счастье. Ломали штанги и ворота. Потом долго не могли собраться – это были отклики празднования. Сегодня был великолепный матч. Просто суперфутбол. Порвали этих испанцев. Но не надо завтра начинать ломать стулья, сиденья и праздновать до Нового года. Спокойно переживите это счастье и готовьтесь с завтрашнего дня к чемпионату России. К сожалению, думаю, будет наоборот. Начнётся общая похвала: «Теперь нам ничего не надо», «Теперь мы выиграем Лигу чемпионов». От этого хотелось бы предостеречь «Спартак», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.