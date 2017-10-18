Федун: это самая большая победа в истории «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Эмоций нет, потому что много успокоительного выпил, поэтому абсолютно спокоен. Сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории „Спартака“, причем над очень достойным соперником. „Севилья“ три раза выигрывала Лигу Европы.
Ни один человек, включая меня, не ожидал такой победы. И никто не может сказать, что эта победа не сделана на классе. Она сделана на классе! Великолепно сыграл вратарь! И подтвердили класс наши игроки – все, которые бились до последнего. Кроме того, удачно были сделаны замены. Люди, которые вышли на поле, усилили игру.
Селихов внушил уверенность. Он спокойный человек, как удав, к которому все мячи прилипают. Замечательное качество. Когда вышли Мельгарехо и Пашалич – это добавило уверенности в центр поля, усилился контроль мяча и команда побежала. Самое главное, что физически мы выдержали 90 минут», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.