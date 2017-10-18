Ещенко: спасения игроков «Спартака» переломили ход матча с «Севильей»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу над «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Массимо Карреры в Москве разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
«Мы использовали свои моменты, забили. Соперник атаковал, создавал подходы, но нам удалось реализовать свои голы на контратаках. Игроки „Спартака“ не раз спасали Селихова? Видимо, это и переломило ход встречи. Забей в тех эпизодах „Севилья“, и результат встречи мог бы быть другим», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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