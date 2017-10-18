Федун: думаю, мяч с матча «Спартак» — «Севилья» будет у нас в музее

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Севильей» (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов заявил, что красно-белые рассмотрят возможность разместить мяч, которым команды играли, в клубном музее.
«Сегодня мы сыграли прекрасно. Это величайшая победа, если говорить о счёте и силе соперника! Думаю, этот мяч будет у нас в музее!», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео интервью Федуна можно посмотреть на «Чемпионате».
Федун: это самая большая победа в истории «Спартака»