До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Колосков: не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака»

18 октября 2017, среда. 00:35 Футбол

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным поделился эмоциями после матча группового матча Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья», в котором москвичи на своём поле одержали разгромную победу со счётом 5:1.

«Наверное, Старик Хотабыч сидел где-то сегодня на стадионе. Иначе как чудо сегодняшний матч не назовёшь. Я уже не говорю про всевозможные букмекерские изыскания и прочие анализы. Такого исхода никто не ожидал, и тем приятнее эта победа. Главное, что всё по делу, да и 5:1 не может быть иначе. Переиграли по всем статьям, и были быстрее намного соперника. Видно, как тренер хорошо поработал над тактикой. Мне очень приятно видеть такую игру, и она дарит позитивное настроение.

Я уже не в том возрасте, чтобы эмоционально отмечать каждый гол, хотя эмоции были. Я своё давно оттанцевал. Отмечал каждый гол, но без всплесков. После забитых мячей не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака». Поздравляю всех с победой», — сказал Колосков.

Держи пять! Самая крутая победа «Спартака» в XXI веке
Первая победа «Спартака» Карреры в Лиге чемпионов – и сразу феерическая!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Вячеслав Колосков
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
01:01 Таски: это один из величайших матчей в истории «Спартака»
00:58 УЕФА назвал Промеса лучшим игроком матча «Спартак» — «Севилья»
00:57 Глушаков: «Спартак» показал, как может и как должен был играть с начала сезона
00:54 Деменко: Селихов и Промес — лучшие игроки матча с «Севильей»
00:51 Меркадо: «Севилья» постарается взять реванш у «Спартака» дома
00:50 Каррера рассказал о характере травмы Самедова
00:46 Каррера: думаю, за матч с «Севильей» наградить надо весь «Спартак»
00:45 Джикия: тренировал дриблинг с восьми лет
00:41 Бериццо: остаётся лишь утереть нос, поднять голову и дать бой «Спартаку» дома
00:41 Каррера: «Спартак» играл не против детского сада, «Севилья» — суперклуб
00:40 Луис Адриано — о праздновании гола с Каррерой: важно, что мы едины
00:36 Фернандо: «Спартак» не сломался психологически, пропустив гол, это очень важно
00:35 Колосков: не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака»
00:31 Федун: Промес был винтиком в команде, которая победила 5:1
00:28 Федун: думаю, мяч с матча «Спартак» — «Севилья» будет у нас в музее
00:28 Ещенко: спасения игроков «Спартака» переломили ход матча с «Севильей»
00:22 Федун: это самая большая победа в истории «Спартака»
00:18 Созин: Каррера доказал всем, что Ещенко и Комбаров — не самые плохие защитники
00:18 Каррера: сейв Комбарова перевернул всю игру
00:14 Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» в групповом этапе ЛЧ
00:12 Жуков: этот матч будут помнить многие поколения болельщиков «Спартака»
00:11 Селюк: «Спартак» не просто унизил, но и отфедунил и чуточку откаррерил «Севилью»
00:08 Д. Комбаров: наша связка с Глушаковым наигранная, отрабатывали такие комбинации
17 октября 2017, вторник
23:51 Глушаков — после победы «Спартака» над «Севильей» — 5:1: везёт сильнейшим
23:48 Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» при Каррере
23:48 Суперсейв Селихова, дубль Промеса и другие фото с матча «Спартак» – «Севилья»
23:42 «Бешикташ» выиграл у «Монако», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Порту»
23:39 «Реал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, «Боруссия» Д не смогла обыграть АПОЭЛ
23:38 «Манчестер Сити» победил «Наполи», «Шахтёр» на выезде одолел «Фейеноорд»
23:38 «Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиги чемпионов
23:36 «Ливерпуль» со счётом 7:0 разгромил «Марибор»
22:57 Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов
22:56 Писарев: на мой взгляд, «Севилья» забивала «Спартаку» с явным нарушением правил
22:38 Перформанс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Севильей»
22:24 Дзюба поздравил Виллаш-Боаша с днём рождения
22:15 Самедов получил травму в матче «Спартака» с «Севильей»
22:09 Сборная Венгрии осталась без главного тренера
21:55 Глушаков стал MVP 13-го тура РФПЛ
21:42 Спортивный директор «Севильи»: мы не отказались бы от многих игроков «Спартака»
21:41 Вентура: сборная Швеции заслуживает максимум уважения
21:36 Моуринью: не думал о новом контракте с «МЮ», но также не думал и об уходе
21:25 Кавани: не знаю, принял ли Эмери решение по поводу исполнителя пенальти в «ПСЖ»
21:16 Альба получил травму и не поможет «Барселоне» в матче с «Олимпиакосом»
21:04 Федун — о матче «Спартак» — «Севилья»: борьба будет тяжёлая
20:56 Алекперов — о матче «Спартака» с «Севильей»: ждём только победу, только победу
Все новости RSS
Партнерский контент