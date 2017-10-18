Колосков: не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным поделился эмоциями после матча группового матча Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья», в котором москвичи на своём поле одержали разгромную победу со счётом 5:1.
«Наверное, Старик Хотабыч сидел где-то сегодня на стадионе. Иначе как чудо сегодняшний матч не назовёшь. Я уже не говорю про всевозможные букмекерские изыскания и прочие анализы. Такого исхода никто не ожидал, и тем приятнее эта победа. Главное, что всё по делу, да и 5:1 не может быть иначе. Переиграли по всем статьям, и были быстрее намного соперника. Видно, как тренер хорошо поработал над тактикой. Мне очень приятно видеть такую игру, и она дарит позитивное настроение.
Я уже не в том возрасте, чтобы эмоционально отмечать каждый гол, хотя эмоции были. Я своё давно оттанцевал. Отмечал каждый гол, но без всплесков. После забитых мячей не танцевал, но по глотку виски выпивал за каждый гол «Спартака». Поздравляю всех с победой», — сказал Колосков.