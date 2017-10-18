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Каррера: «Спартак» играл не против детского сада, «Севилья» — суперклуб

18 октября 2017, среда. 00:41 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня был очень сложный матч. Был момент, когда Комбаров спас ворота. Думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. Соперник создавал моменты, ведь мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года выиграла трижды Лигу Европы.

Мы предполагали, что они могут доставить нам проблемы. Это не отменяет того, что ребята прекрасно сыграли. Понял, что победили, когда судья дал финальный свисток.

Уверен, что в гостях увидим совсем другую игру, будет совсем другой матч. Когда они играют дома, у них огромная поддержка, они в состоянии затруднить любую команду. Может быть, сегодня они ошиблись или недоиграли, повезло нам, но «Севилья» — суперклуб", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
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