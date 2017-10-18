Бериццо: остаётся лишь утереть нос, поднять голову и дать бой «Спартаку» дома

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Начали совершать ошибки в обороне после второго мяча «Спартака». Остаётся лишь утереть нос, поднять голову и дать бой дома. Ошибки очевидны, будем стараться их исправлять. У «Спартака» очень сильная линия атаки в игре один в один. До 60-й минуты матча ничто не предвещало такого исхода. Каждая ошибка «Севильи» в защите была наказана. Мы вели игру, а «Спартак» забивал», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Матч «Севилья» – «Спартак» состоится 1 ноября в Испании.
Держи пять! Самая крутая победа «Спартака» в XXI веке
Первая победа «Спартака» Карреры в Лиге чемпионов – и сразу феерическая!